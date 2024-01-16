موظفون حكوميون إلى التقاعد -أسماء

موظفون حكوميون إلى التقاعد -أسماء
التاريخ
1/16/2024 9:24:03 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر مجلس الوزراء إحالة موظفين في عدد من الوزارات والدوائر إلى التقاعد.
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