سفيرة جديدة لرواندا في الأردن

سفيرة جديدة لرواندا في الأردن
التاريخ
1/16/2024 9:24:03 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، موافقة حكومة المملكة الأردنية الهاشية على قرار حكومة جمهورية رواندا ترشيح السفيرة Urujeni Bakuramutsa لتكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
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