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سفيرة جديدة لرواندا في الأردن

1/16/2024 9:24:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، موافقة حكومة المملكة الأردنية الهاشية على قرار حكومة جمهورية رواندا ترشيح السفيرة Urujeni Bakuramutsa لتكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.

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