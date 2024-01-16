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رقم سلبي يلازم الجزائر في كأس أمم إفريقيا

1/16/2024 9:23:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فرط منتخب الجزائر في تقدمه 1 / صفر على منتخب أنغولا، وتعادل معه 1 / 1، مساء الإثنين، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

بذلك يواصل منتخب الجزائر سلسلة عدم الفوز، منذ تتويجه بلقب 2019 في مصر، حيث فشل المنتخب الجزائر في تحقيق أي انتصار منذ تغلبه 1 / صفر على منتخب السنغال في المباراة النهائية لنسخة 2019، التي جرت بملعب القاهرة الدولي، بعدما حقق تعادلين وخسر في مثلهما خلال لقاءاته الـ 4 الأخيرة في أمم أفريقيا.

وتعادل منتخب الجزائر بدون أهداف مع سيراليون في مباراته الأولى بدور المجموعات لنسخة 2021 بالكاميرون، قبل أن يخسر صفر / 1 أمام غينيا الاستوائية في مفاجأة مدوية، ثم 1 / 3 من كوت ديفوار، ليودع المسابقة مبكرا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته بنقطة وحيدة.

وجاء التعادل مع المنتخب الأنغولي، ليواصل منتخب الجزائر، الذي يشارك للمرة 20 في أمم إفريقيا، رحلة البحث عن تحقيق الانتصارات وكسر تلك السلسلة السلبية.

من جانبه، واصل منتخب أنغولا هو الآخر عدم الفوز في مبارياته بأمم إفريقيا للمواجهة التاسعة على التوالي، بعدما حقق 5 تعادلات وتلقى 4 هزائم، وهي أطول سلسلة ابتعد خلالها المنتخب الملقب بالغزلان السوداء عن الانتصارات في المسابقة، التي يشارك فيها للمرة التاسعة في تاريخه.

ويرجع آخر انتصار لأنغولا في أمم إفريقيا إلى نسخة المسابقة عام 2012، التي استضافتها غينيا الاستوائية والجابون، حينما فاز 2 / 1 على بوركينا فاسو في دور المجموعات.

في المقابل، حافظ المنتخب الأنغولي على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الافتتاحية السادسة على التوالي في أمم لإفريقيا، بعدما تعادل للمرة الخامسة في مستهل لقاءاته بالبطولة، فيما حقق فوزًا وحيدًا، وكانت الهزيمة الأخيرة التي تلقاها منتخب أنغولا في أولى مبارياته بأمم أفريقيا خلال نسخة المسابقة التي نظمتها مصر عام 2006، عندما خسر 1 / 3 أمام الكاميرون.

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