ناد مصري يحتفل بهدف أنغولا أمام الجزائر

احتفى نادي الاتحاد السكندري، بهدف لاعبه الأنجولي كريستوفاو مابولولو في مرمى الجزائر، خلال لقاء المنتخبين بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقاد مابولولو منتخب أنجولا للتعادل مع الجزائر بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر منصات التواصل الاجتماعي: "دائم الإبداع وهداف زعيم الثغر والدوري المصري، مابولولو يحرز هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام منتخب الجزائر الشقيق، في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار".

وفاز مابولولو بلقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي، كما تألق بشكل لافت وارتبط اسمه بعروض سعودية وقطرية.

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