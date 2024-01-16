بتوجيهات منصور بن زايد..زيادة جوائز كأس رئيس الدولة للخيول العربية إلى 4.5 ملايين درهم

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بزيادة جوائز كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، والتي ستقام في فبراير من سنة 2024، وينظمها نادي أبوظبي للفروسية ليرتفع مجملها إلى 4.5 ملايين درهم، وبزيادة قدرها مليونا درهم، ما يجعلها ضمن الأعلى قيمة على مستوى السباقات المحلية والعالمية.



وتقرر رفع جائزة المركز الأول إلى 2.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثاني إلى 1.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثالث إلى 250 ألف درهم، والمركز الرابع إلى 125 ألف درهم، وأن تبقى جوائز المراكز الأخرى كما هي، إذ ينال صاحب المركز الخامس 75 ألف درهم، والمركز السادس 50 ألف درهم.

وتستقطب أمسية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى سنوياً نخبة الخيول الأبطال.



ويجذب السباق أنظار عشاق رياضات الخيل العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم، إذ يشاهده الملايين عبر النقل التلفزيوني المباشر، وتتابعه جماهير غفيرة من مدرجات نادي أبوظبي للفروسية.

وثمّن المهندس علي الشيبة المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بزيادة جائزة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، إلى 4.5 ملايين درهم، والتي ينظمها ويستضيفها نادي أبوظبي للفروسية في كل عام في مضماره، وتوجه الشيبة بالشكر الجزيل إلى سموه على هذا الدعم الكبير. وقال: «لهذه البطولة مكانتها الغالية في القلوب، وأطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتمتد عراقتها أكثر من ثلاثة عقود، شكلت فيها أكبر مسرح لتنافس الخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى على مستوى العالم، وبجوائزها القيمة» وأضاف زيادة جائرة البطولة تسهم بشكل كبير في دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجع الأجيال القادمة على الانخراط في هذه المنظومة وتجذب الأبطال من كل أنحاء العالم للمشاركة، ونيل شرف التتويج باللقب الرفيع.





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