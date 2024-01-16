فيكتور أولسن بطل «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» للغولف





تمكّن اللاعب الدنماركي الشاب فيكتور كوفود أولسن من إحراز لقب النسخة الثانية من بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، بعد تقديمه أداءً مبهراً خلال منافسات البطولة التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف قبيل أيام من انطلاق النسخة الـ 35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقطب الحدث، الذي نظّمته بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، مجموعة من مواهب الغولف الشابة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، واستمر على مدار يومي 13 و14 يناير على مسار مؤلف من 36 حفرة.

تتويج

شهدت البطولة في نسختها الثانية تنافساً قوياً بين 54 لاعباً ولاعبة من دول مختلفة، وانتهت بتصدّر كوفود أولسن ترتيب المشاركين ليظفر بكأس البطولة بعد تحقيقه إجمالي نقاط قدره 140 وأحرز اللاعبان كارتيك سينج ومو كريج 144 و147 نقطة على التوالي، ليحلا في المركزين الثاني والثالث.

حضر التتويج اللاعب الهندي المحترف شوبانكار شارما، والمدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك سايمون كوركيل، والمدير العام لاتحاد الإمارات للغولف أكرم سكيك.

تجربة رائدة

من جانبه، قال كوفود أولسن البالغ من العمر 17 عاماً: «لقد كانت تجربة رائعة حقاً واستمتعت باللعب على أرض ملعب المجلس قبيل أيام من انطلاق بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. وأضاف رغم تعثري في اليوم الأول ولكني تمكنت من العودة بقوة، وأنا سعيد بأدائي بشكل عام ومتحمس لمشاهدة نجوم الغولف العالميين يتنافسون في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك خلال الأيام القليلة القادمة».

عودة هادفة

بدوره، قال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «لقد عادت بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك في نسختها الثانية لتظهر مجدداً المواهب الشابة لرياضة الغولف، ومن الرائع مشاهدة تصميم اللاعبين الشباب على تقديم أفضل أداء لديهم ورفع مستوى مهاراتهم بشكل تنافسي»، وأضاف: «نأمل أن تكون البطولة بمثابة تجربة تعليمية مميزة أتاحت لجميع المشاركين الارتقاء بمهاراتهم».

بطولة هيرو

سيفتح نادي الإمارات للغولف أبوابه أمام نخبة من لاعبي الغولف المحترفين من حول العالم في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من 18 حتى 21 يناير الجاري. ويتصدّر قائمة اللاعبين المشاركين روري ماكلروي، المصنف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة، ولوك دونالد، كابتن الفريق الأوروبي في بطولة كأس رايدر؛ وبرايان هارمان، المصنّف التاسع عالمياً وحامل لقب البطولة المفتوحة؛ بالإضافة إلى بادريج هارينغتون وفرانشيسكو موليناري وآدم سكوت. كما يشارك في نسخة هذا العام من البطولة اللاعب تومي فليتوود، الفائز مؤخراً ببطولة دبي إنفيتيشنال؛ وتيريل هاتون، المصنّف 14 عالمياً؛ وكاميرون يونغ، المصنّف 24 عالمياً.

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