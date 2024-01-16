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طقس الإمارات غداً صحو بوجه عام

1/16/2024 9:23:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً.

الرياح: شمالية غربية/ 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة
16:41 والمد الثاني عند الساعة 06:33


الجزر الأول عند الساعة
10:51والجزر الثاني عند الساعة 23:35

بحر عمان: مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 02:15.

الجزر الأول عند الساعة 08:24
والجزر الثاني عند الساعة 19:51

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة
الحرارة العظمى
الحرارة الصغرى
الرطوبة العظمى
الرطوبة الصغرى
أبوظبي
25 18 75 40
دبي 26 20 80 50
الشارقة 25 18 80 35
عجمان 25 20 80 45
أم القيوين 25 19 80 35
رأس الخيمة 26 17 80 40
الفجيرة 30 21 75 30
العـين 27 17 80 30
ليوا 26 17 80 40
الرويس 24 19 60 40
السلع 25 16 60 30
دلـمـا 22 20 60 35
طنب الكبرى / الصغرى 25 21 70 40
أبو موسى 25 20 75 35


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