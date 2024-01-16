أصول المصرف المركزي الأجنبية تتجاوز 600 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 600 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.



وأوضحت الإحصائيات الصادرة، اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 3.7% من 597.72 مليار درهم خلال أكتوبر الماضي إلى 619.85 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023، بزيادة تعادل 22.13 مليار درهم.



وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنسبة 25.5% أو ما يوازي 126 مليار درهم مقارنة بنحو 493.88 مليار درهم في نهاية 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 35.7% مقابل 456.89 مليار درهم خلال نوفمبر 2022، بزيادة تعادل نحو 163 مليار درهم خلال 12 شهراً.



وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 45.2% إلى 392.68 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل نحو 270.48 مليار درهم في نوفمبر 2022.



وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 167.59 مليار درهم مع نهاية نوفمبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنحو 24.6% مقابل 134.47 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 33.1 مليار درهم.



وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 59.58 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنحو 10.6% مقارنة بنحو 48.94 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 10.6 مليار درهم.



وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي

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