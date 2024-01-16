كيف تحمي باقة بيانات جوالك وتمنع امتلاء سعته التخزينية؟

MENAFN - Al-Bayan) لماذا أصبحت أجهزة المحمول تمتص البيانات وسعات التخزين؟ الأمران ربما يبدو أن هناك اختلاف بينهما، ولكن الحقيقة أن كل منهما مرتبط بالآخر، فترى ما هو الحل للحفاظ على سعة الجهاز من الامتلاء، وفي الوقت نفسه منع الاستهلاك المبالغ فيه في باقات البيانات؟ في السطور التالي بعض الحلول المناسبة للحفاظ على جهازك وباقة بياناتك..

1- توقيف المزامنة

كل الأجهزة سواء أندرويد أو آي أو إس من أبل، تستخدم المزامنة مع السحابة الخاصة بمالك الواجهة، فأجهزة أندرويد على الأغلب تستخدم جوجل درايف لرفع الصور وعمل نسخة احتياطية من الجهاز، وفي أغلب الأجهزة الأمر يتم تلقائياً سواء في الوجود ضمن شبكة إنترنت منزلي أو عبر باقة الإنترنت، الأمر الذي يهدر جزء كبير من باقة البيانات، ويمكن من خلال الإعدادات ضبط استخدام «واي فاي أونلي»، بحيث لا تتم المزامنة إلا من خلال وجود شبكة الإنترنت المنزلي، منعا لضياع الباقة.

2- توقيف التحميل التلقائي

برامج واتس آب وتليغرام من أكثر البرامج شيوعاً، وفي الوقت نفسه من أكثر البرامج استهلاكاً للمساحة الداخلية للأجهزة وباقات الإنترنت، حيث أنه وبشكل تلقائي يتم تحميل كل المرسلات من المجموعات على ذاكرة الجهاز، وهو ما يجعلها تمتلئ سريعاً وفي الوقت نفسه يستهلك كماً كبيراً من البيانات المتاحة، خاصة لكون رسائل المعايدات والصور والفيديوهات حتى وإن كانت صغيرة الحجم، إلا أنها في المجموع تستهل مساحة كبيرة وتمتص باقة البيانات بشكل سريع، ولابد من إغلاق التحميل التلقائي للصور والملفات من داخل التطبيقين نفسهما وذلك من الإعدادات، وحذف العلامة من مربع الملفات المراد تنزيلها تلقائياً.

3- التنزيل التلقائي من الإيميل



البريد الإلكتروني الخاص بالعمل دائما يكون معداً للتنزيل بشكل تلقائي للمرفقات، وهو الأمر الذي يستهلك كثيراً من البيانات والمساحة التخزينية، والأفضل إغلاق التنزيل التلقائي من إعدادات برنامج الإيميلات، ليكون التنزيل فقط عند الحاجة لتنزيل الملف المرفق، وهو أمر من الأفضل اتباعه دائماً لكون بعض الإيميلات تكون إيميلات ترصد وتنزيلها بشكل تلقائي يعرض الأجهزة لمخاطر تسرب البيانات.

4- مشاهدة الفيديوهات 4K

أغلب شاشات الأجهزة دقتها في العرض عالية الجودة «HD»، وبالتالي مشاهدة الفيديوهات بجودة 4K، لا يؤدي لشيء سوى استهلاك باقة البيانات دون جدوى فعلية، وتلك الجودة معدة لأجهزة التلفزيون وشاشات العرض الكبيرة، وليست للهاتف المحمول الذي أعلى دقة فيه لا تكاد تصل إلى 2K، ولتفادي عرض الجهاز لجودة 4k بشكل تلقائي يمكن ذلك من خلال إعدادات يوتيوب وغيرها من البرامج وإطفاء التشغيل التلقائي لأعلى جودة ممكنة، حيث أن هذا الأمر وفي ظل سرعات الإنترنت العالية يذهب تلقائياً لعرض أعلى دقة دون استفادة فعلية، بل على العكس يكون الضرر أكثر باستهلاك البيانات.

5- إزالة البرامج الخاملة



أصبح في هذه الأيام كل موقع إلكتروني يضع تطبيقاً له ويدفع المتابعين لاستخدامه عند فتح الموقع، وبعض هذه التطبيقات يقوم البعض بتنزيلها دون استخدام لفترات طويلة، حتى يتم نسيانها خاملة، والحقيقة أنها ليست خاملة، فكل تلك التطبيقات تقوم بالمزامنة عبر الإنترنت، الأمر الذي بعيداً عن كون التطبيق نفسه يشغل مساحة تخزينية، فهو أيضا يستخدم باقة البيانات طوال النهار للمزامنة، لذلك يجب إزالة البرامج غير المستخدمة باستمرار من الجهاز والإبقاء فقط على التطبيقات المستخدمة.

6- إغلاق النوافذ

أغلب المتصفحات تفتح نافذة جديدة لكل صفحة يحاول المستخدم الولوج إليها، وتبقى تلك النوافذ مفتوحة في الخلفية تستهل من طاقة الجهاز ومن باقة الإنترنت، وأيضاً من مساحة التخزين الداخلية، لكون كل موقع لديه ما يسمى بالـ«كوكيز»، وهي ملفات صغيرة لمزامنة البيانات، ومع فتح الكثير من النوافذ تتراص تلك الملفات لتشغل حيزاً كبيرا في مساحة تخزين الأجهزة، لذلك لابد من الحرص على غلق النوافذ باستمرار وعدم ترك نوافذ غير مستخدمة مفتوحة في الخلفية.