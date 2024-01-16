1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم .



فقد شهدت الدائرة تسجيل 525 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 45 مبايعة أراض بقيمة 304.55 مليون درهم و480 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.06 مليون درهم في منطقة المزهر الأولى تليها مبايعة بقيمة 35.9 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.





وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 41.09 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 21.65 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 52.57 مليون درهم.





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 43.3 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 22.7 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.





وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 181.59 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 84.43 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 52.44 مليون درهم.





وسجلت الرهون قيمة قدرها 226.51 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 30.11 مليون درهم و109 رهون فلل وشقق بقيمة 196.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 19.04 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 15.6 مليون درهم.





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 89.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 10 ملايين



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