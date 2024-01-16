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ياسمين عبد العزيز تعلن انفصالها عن أحمد العوضي رسمياً

1/16/2024 9:23:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد زواج استمر حوالي الـ3 سنوات.

وجاء إعلان الفنانة طلاقها الرسمي بمنشور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، كتبت فيه: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام التقدير».

وكان أحمد العوضي قد عرض له مؤخراً في دور العرض أول بطولة مطلقة له في السينما، بفيلم «الإسكندراني»، من إخراج المخرج خالد يوسف.

وقبل 44 دقيقة من إعلان الفنانة انفصالها عن زوجها، نشر العوضي تغريدة له يهنئها بعيد ميلادها، واضعاً صورة له معها.


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