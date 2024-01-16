ياسمين عبد العزيز تعلن انفصالها عن أحمد العوضي رسمياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد زواج استمر حوالي الـ3 سنوات.
وجاء إعلان الفنانة طلاقها الرسمي بمنشور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، كتبت فيه: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام التقدير».
وكان أحمد العوضي قد عرض له مؤخراً في دور العرض أول بطولة مطلقة له في السينما، بفيلم «الإسكندراني»، من إخراج المخرج خالد يوسف.
وقبل 44 دقيقة من إعلان الفنانة انفصالها عن زوجها، نشر العوضي تغريدة له يهنئها بعيد ميلادها، واضعاً صورة له معها.
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