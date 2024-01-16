منصور بن محمد يفتتح معرض إنترسك في دورته الـ25

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود،

فعاليات الدورة الـ 25 من معرض انترسك في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي المعرض

بمشاركة 1000 عارض من أكثر من 60 دولة،

ويستقطب نحو 45 ألف زائر.

وأكد سموه أن المعرض ساهم

على مدى ربع قرن في تقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية وحلول قطاعات الأمن والسلامة والطوارئ حول العالم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي: "X": "بمشاركة 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، افتتحنا فعاليات الدورة الـ 25 من معرض انترسك في مركز دبي التجاري العالمي الذي يستقطب 45 ألف زائر.. ساهم المعرض على مدى ربع قرن في تقديم ابتكارات تكنولوجية وأحدث الحلول لخدمة قطاعات الأمن والسلامة والطوارئ حول العالم، وفخورون بمشاركات جهاتنا الوطنية في هذا الحدث وما تعرضه من ابتكارات بأيادي إماراتية".





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