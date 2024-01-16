المركز الوطني للأمن السيبراني: 80% نسبة ارتفاع الهجمات على الأردن عام 2023

(MENAFN
- Amman Net) قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، الثلاثاء، إن عدد الحوادث السيبرانية بلغ العام الماضي، 2455 حادث أمن سيبرانيا وذلك بارتفاع وصلت نسبته إلى 80% عن مجموع حوادث عام 2022 والتي بلغت 1362 حادثا.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني للسنة المالية الحالية 2024، إذ قدر مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للعام الحالي بنحو 31.3 مليون دينار بارتفاع مقداره 19.5 مليون دينار عن العام الماضي.
وبين المحارمة أن عدد موظفين المركز وصل عام 2023 إلى 132 موظفا.
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