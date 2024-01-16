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المركز الوطني للأمن السيبراني: 80% نسبة ارتفاع الهجمات على الأردن عام 2023

1/16/2024 9:13:35 AM
(MENAFN- Amman Net) قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، الثلاثاء، إن عدد الحوادث السيبرانية بلغ العام الماضي، 2455 حادث أمن سيبرانيا وذلك بارتفاع وصلت نسبته إلى 80% عن مجموع حوادث عام 2022 والتي بلغت 1362 حادثا.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني للسنة المالية الحالية 2024، إذ قدر مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للعام الحالي بنحو 31.3 مليون دينار بارتفاع مقداره 19.5 مليون دينار عن العام الماضي.

وبين المحارمة أن عدد موظفين المركز وصل عام 2023 إلى 132 موظفا.

MENAFN16012024000209011053ID1107727421

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