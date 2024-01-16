مدرب قطر: سنستخدم كل أسلحتنا أمام طاجيكستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شدَّد الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب المنتخب القطري، على صعوبة مباراة العنابي أمام طاجيكستان التي ستقام غدًا الأربعاء في الجولة الثانية من كأس آسيا قطر 2023.
وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "مواجهة طاجكستان لن تكون سهلة. منافسنا من الفرق الجيدة، وهذا ما أظهره في مباراته الأولى أمام الصين، ولديه لاعبين على مستوى جيد ويتميزون بالسرعة".
وأضاف "سنلعب غدًا للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل صدارة المجموعة، وهو هدفنا الذي نتطلع لتحقيقه، وبعد نهاية الدور الأول من البطولة القارية".
وتابع "نتعامل مع كل مباراة على حدة. نسير في البطولة خطوة بخطوة من أجل تحقيق أهدافنا في كل مباراة ومن ثم في كل مرحلة".
وأكد مدرب قطر على ضرورة التسجيل المبكر في مباراة الغد من أجل تسهيل مهمة الفريق في بقية أوقات المباراة، وقال: "سنستخدم كل أسلحتنا من اجل احراز هدف مبكر يسهل علينا الأمور فيما بعد".
MENAFN16012024000208011052ID1107727419
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.