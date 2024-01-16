Tuesday, 16 January 2024 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب قطر: سنستخدم كل أسلحتنا أمام طاجيكستان

1/16/2024 9:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شدَّد الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب المنتخب القطري، على صعوبة مباراة العنابي أمام طاجيكستان التي ستقام غدًا الأربعاء في الجولة الثانية من كأس آسيا قطر 2023.
وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "مواجهة طاجكستان لن تكون سهلة. منافسنا من الفرق الجيدة، وهذا ما أظهره في مباراته الأولى أمام الصين، ولديه لاعبين على مستوى جيد ويتميزون بالسرعة".
وأضاف "سنلعب غدًا للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل صدارة المجموعة، وهو هدفنا الذي نتطلع لتحقيقه، وبعد نهاية الدور الأول من البطولة القارية".
وتابع "نتعامل مع كل مباراة على حدة. نسير في البطولة خطوة بخطوة من أجل تحقيق أهدافنا في كل مباراة ومن ثم في كل مرحلة".
وأكد مدرب قطر على ضرورة التسجيل المبكر في مباراة الغد من أجل تسهيل مهمة الفريق في بقية أوقات المباراة، وقال: "سنستخدم كل أسلحتنا من اجل احراز هدف مبكر يسهل علينا الأمور فيما بعد".




MENAFN16012024000208011052ID1107727419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث