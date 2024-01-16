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أول تعليق من رونالدو بعد تتويج ميسي بجائزة ذا بيست

1/16/2024 9:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، للمرة الأولى، عقب فوز منافسه التاريخي ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2023.
وحصل ميسي على الجائزة بعد منافسة شرسة مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي تساوى معه في الأصوات.
وجاء فوز ميسي بالجائزة، رغم أن التصويت كان على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر/كانون الثاني 2022، حتى 20 أغسطس/آب الماضي، وبالتالي لم يدخل إنجاز البرغوث بتحقيق لقب كأس العالم ضمن هذه الفترة.
وكتب رونالدو الذي استأنف تدريباته مع النصر بالتزامن مع الإعلان عن جائزة ميسي، عبر إنستجرام: "لقد عدت من أجل المزيد" مع وضع رمز يشير إلى القوة والتحدي.
وعاد لاعبو النصر للتدريبات بعد انتهاء إجازتهم التي بدأت مع آخر مباراة خاضوها في العام الماضي، وذلك في 30 ديسمبر/كانون الأول.
ونجح ميسي في أن يصبح أكثر لاعب فاز بجائزة "ذا بيست" في التاريخ، بعدما فض الشراكة مع كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.
وكان رونالدو أول من حصد "ذا بيست" لأفضل لاعب خلال أول نسختين من الجائزة في 2016 و2017، بينما توج بها ميسي في 2019 و2022 و2023.

ملاعب

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