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صدور إرادات ملكية سامية

1/16/2024 9:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين نجد هايل حدادين ورائد سليمان الوشاح، مستشارين في ديوان التشريع والرأي بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 14-1-2024.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين عمر مفلح القضاة بوظيفة محافظ في ملاك وزارة الداخلية اعتبارا من 14-1-2024.




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