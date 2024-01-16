صدور إرادات ملكية سامية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين نجد هايل حدادين ورائد سليمان الوشاح، مستشارين في ديوان التشريع والرأي بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 14-1-2024.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين عمر مفلح القضاة بوظيفة محافظ في ملاك وزارة الداخلية اعتبارا من 14-1-2024.
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