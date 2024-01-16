واتس آب يبدأ في طرح ميزة الاستطلاع للمستخدمين الأوائل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصبحت ميزة مشاركة استطلاعات الرأي في واتس آب على بعد خطوة واحدة من طرحها لعامة المستخدمين.ولا تزال إمكانية مشاركة استطلاعات الرأي في القنوات في مرحلة تجريبية، وقد ظهرت منذ أقل من أسبوع بالإصدار التجريبي من واتس آب لنظام آندرويد.



مشاركة استطلاعات الرأي

وأفاد موقع WaBetaInfo خلال عطلة نهاية الأسبوع أن تحديث واتس آب التجريبي لنظام التشغيل iOS 24.1.10.76 والذي يتوفر الآن على تطبيق TestFlight يوفر للمستخدمين الأوائل خيار مشاركة استطلاعات الرأي في القنوات.

ويتوجب عليك أن تكون مالك القناة لتتمكن من مشاركة الاستطلاعات. وتحتوي الميزة الجديدة على خيارات متعددة، يمكن تعطيلها في حالة اعتقاد منشئ الاستطلاع أنه يحتاج إلى إجابة واحدة فقط.



خصوصية استطلاع الرأي

وستبقى الأصوات مجهولة المصدر، وفي حين سيتمكن أعضاء القناة من رؤية عدد الأصوات، لن يعرفوا من صوت لخيار معين. ويمكن الآن لعدد محدود من مالكي القنوات رؤية خيار الاستطلاع في قائمة مرفقات الدردشة داخل قناتهم.

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