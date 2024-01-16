21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

وأكد الذيابات أن الإصابات كلها كانت من شقة ملاصقة للشقة التي اندلع فيها الحريق، وكلها ضيق تنفس واختناق. وقال مصدر أمني لـ الوكيل الإخباري" إن كوادر الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي شب في شقة بشارع الوحدة في سوق مدينة الرمثا، وتم فتح تحقيق بالحادث.

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