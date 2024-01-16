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21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

1/16/2024 9:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى الرمثا الحكومي، الدكتور عبد العزيز الذيابات، إن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل اليوم 21 إصابة بضيق تنفس، إثر حريق شقة بشارع الوحدة في سوق مدينة الرمثا.
وبيّن الذيابات لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين، وتم إدخال 5 حالات لعدة ساعات، منهم 3 أطفال ورجل مُسن وفتاة.
وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، وبعد استقرار حالتهم تم اخراج الأطفال والفتاة، وبقي الرجل المُسن للمراقبة، لأنه يعاني من مرض الضغط.


وأكد الذيابات أن الإصابات كلها كانت من شقة ملاصقة للشقة التي اندلع فيها الحريق، وكلها ضيق تنفس واختناق.
وقال مصدر أمني لـ الوكيل الإخباري" إن كوادر الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي شب في شقة بشارع الوحدة في سوق مدينة الرمثا، وتم فتح تحقيق بالحادث.










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