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أنقرة: لو لم نكن في شمال العراق لدفعنا أثمانا باهظة داخل مدننا

1/16/2024 9:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن أنقرة لن تتردد في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يغير حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من مواقفه الداعمة لتنظيم حزب العمال الكردستاني "الإرهابي".


وأشار الوزير التركي في كلمته أمام البرلمان التركي، حول التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، إلى أن تركيا تواصل العمل مع السلطات العراقية، على تعزيز مقاربتها المناهضة حيال تنظيم حزب العمال الكردستاني.
بدوره، قال وزير الدفاع التركي يشار غولير، في ذات السياق الذي تحدث به فيدان: "لو لم نكن في شمال العراق، لطالت الهجمات حدودنا كما في السابق، ولدفعنا أثمانا باهظة داخل مدننا".


وأضاف غولير: "لن نسمح بإنشاء "ممر إرهابي" على طول حدودنا الجنوبية، مهما كانت الأطراف الداعمة له، وبغض النظر عن أسبابه وذرائعه.


وأردف الوزير أن الجيش التركي تمكن من تحييد 1689 "عنصرا إرهابيا"، ردا على 3 آلاف و151 محاولة إطلاق نار، وتسلل، إلى القواعد التركية في شمال العراق.

RT

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