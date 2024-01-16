Tuesday, 16 January 2024 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخلايلة يلتقي مجموعة من ذوي الإعاقة

1/16/2024 8:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعرض رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري في مجلس النواب أحمد الخلايلة، مراحل الحياة الديمقراطية ونشأتها في الأردن.
وقال، خلال لقائه مجموعة من أصحاب الهمم "ذوي الإعاقة"، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب عبر مراحله المختلفة، أقر العديد من التشريعات المتعلقة بهذه الفئة، كما عمل على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
وأضاف الخلايلة، بحضور رئيسي اللجنة القانونية غازي الذنيبات، والتوجيه الوطني والإعلام إسماعيل المشاقبة، أن التعديلات التي أُجريت على قانوني الانتخاب والأحزاب، اشترطت أن يكون هناك شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة من بين مؤسسي الحزب، ما يعني وجود اهتمام واضح بهذه الفئة.
من جهته، قال الذنيبات إن لمجلس النواب دورين رقابي وتشريعي، موضحًا أن جميع المجالس تنصف ذوي الإعاقة.
من جانبه، أكد المشاقبة ضرورة انتهاز الفرصة للمشاركة والانخراط في الأحزاب السياسية، وعدم تعليق الأعذار على "شماعة" الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى دور جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم ذوي الإعاقة.




MENAFN16012024000208011052ID1107727083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث