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مبابي يواصل عناده مع ريال مدريد

1/16/2024 8:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عناده في المفاوضات مع ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.
وينتهي عقد مبابي مع ناديه الفرنسي في الصيف المقبل، لكن من حقه التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
وذكرت العديد من التقارير، أن ريال مدريد قدم عرضًا لمبابي بشأن الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" مجانًا، ومنحه مهلة للرد حتى 15 يناير/ كانون الثاني الحالي.
لكن مبابي فضل منح نفسه المزيد من الوقت لحسم مستقبله، ولم يلتزم بالشرط الذي وضعه مسؤولو النادي الملكي.
وسبق أن منح ريال مدريد مهلة لقائده السابق سيرجيو راموس، من أجل الرد على عرض التجديد، وعندما وافق اللاعب على التوقيع بعد هذا الموعد، رفض النادي الملكي استكمال المحادثات.
يذكر أن ليفربول ينافس الميرنجي أيضا على صفقة مبابي، كما أن باريس سان جيرمان لم يستسلم مع المهاجم الفرنسي حتى الآن، ويحاول إقناعه بالتجديد.

ملاعب

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