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مصدر ملاحي يمني: قوات الحوثيين استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر

1/16/2024 8:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر ملاحي يمني ان قوات أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة جديدة اليوم الثلاثاء في البحر الأحمر.


كما نقلت وكالة رويترز عن هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف باليمن.

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