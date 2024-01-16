مصدر ملاحي يمني: قوات الحوثيين استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر

مصدر ملاحي يمني: قوات الحوثيين استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر
التاريخ
1/16/2024 8:11:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مصدر ملاحي يمني ان قوات أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة جديدة اليوم الثلاثاء في البحر الأحمر.
كما نقلت وكالة رويترز عن هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف باليمن.
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