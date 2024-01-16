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نجم برشلونة: سأصفع فينيسيوس وأحطم وجهه

1/16/2024 8:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه فيران توريس، نجم برشلونة، كلمات قوية لفينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، خلال الكلاسيكو الأخير.
وكان ريال مدريد هزم برشلونة بنتيجة 4-1، الأحد الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن توريس قال أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء بشأن فينيسيوس: "إذا قال لي أي شيء، أقسم بأنني سأوجه له صفعة لعينة".
وأضاف: "إذا قال لي هذا القذر أي شيء، سأوجه له ضربة قوية تحطم وجهه".
ودخل فينيسيوس جونيور في عدد من المشادات مع لاعبي برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة، كما أنه حاول استفزاز اللاعبين على مقاعد بدلاء البارسا.
ونجح فينيسيوس جونيور في إحراز 3 أهداف ضمن رباعية ريال مدريد في نهائي كأس السوبر.

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