أزمة جديدة تواجه صفقة باريس العالقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أزمة جديدة بشأن صفقة عالقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وذكرت شبكة UOL إسبورتي البرازيلية، أن هناك اتفاقا وشيكا بين ناديي بي إس جي وكورينثيانز، بشأن صفقة جابرييل موسكاردو.

وأضافت "لكن هناك أكثر من أزمة تهدد هذا الاتفاق وهو رغبة النادي الباريسي في تقسيط مبلغ الصفقة 20 مليون يورو على عدة دفعات".

وأوضحت أن النادي الباريسي متردد في إرسال الدفعة المالية الأولى 6.6 مليون يورو، بسبب خضوع لاعب الوسط الواعد لعملية جراحية.

وذكرت أن اللوائح تنص على ضرورة خضوع موسكاردو (18 عاما) لفحص طبي جديد، بعد التعافي من آثار العملية الجراحية في الكاحل.

وتابعت بأن هذا الإجراء القانوني ينذر بتأجيل صفقة انتقال جابرييل موسكاردو إلى بي إس جي حتى يونيو/ حزيران المقبل.

ويتواجد اللاعب البرازيلي حاليًا في العاصمة الفرنسية برفقة عائلته ووكلاء أعماله انتظارا لتوصل الناديين لاتفاق نهائي.

من جانبه، قال أوجوستو ميلو الرئيس الجديد لنادي كورينثيانز "لقد طلبت من موسكاردو العودة إلى البرازيل طالما هناك مخاطرة في الحصول على أموالنا".

وواصل رئيس النادي البرازيلي ضغطه على بي إس جي "ليتعافى اللاعب هنا في البرازيل وسيعود بعد شهرين ووقتها سنكون قادرين على بيعه بمبلغ أكبر".

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