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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1/16/2024 8:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقام اليوم الثلاثاء 16-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، وتتصدر مواجهات
كأس أمم أفريقيا
2023، عندما يلتقي بوركينا فاسو مع موريتانيا، وتونس مع ناميبيا، ومالى ضد جنوب أفريقيا.

مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة
بوركينا فاسو ضد موريتانيا – 5 مساء - beIN Sports HD 2 Max

تونس ضد ناميبيا – 8 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مالى ضد جنوب أفريقيا – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max
مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة
تايلاند ضد قيرغيزستان – 5.30 عصرا- SSC1 HD

السعودية ضد عمان – 8.30 مساء - SSC EXTRA 1 HD
مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
يوفنتوس ضد ساسولو – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
وولفرهامبتون ضد برينتفورد – 10:30 مساء
برمنجهام سيتي ضد هال سيتي- 10:45 مساء
بولتون واندررز ضد لوتون تاون- 10:45 مساء
بريستول سيتي ضد وست هام يونايتد- 10:45 مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
خيتافي ضد إشبيلية- 10 مساء
أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس- 11 مساء
تينيريفي ضد ريال مايوركا- 12 مساء
مواعيد مباريات كأس تركيا
بشتكاش ضد ايوبسبور – 9 مساء
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
فاركو ضد زد – 4 عصرا -أون تايم سبورت
طلائع الجيش ضد بيراميدز- 6 مساء – أون تايم سبورت
سموحة ضد مودرن فيوتشر- 6 مساء – أون تايم سبورت

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