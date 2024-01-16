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أول تعليق من عموتة بعد فوز النشامى على ماليزيا

1/16/2024 8:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير الفني للمنتخب الوطني الأردني، الحسين عموتة، إن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد جداً في مواجهة ماليزيا، والتي انتهت لمصلحة النشامى برباعية نظيفة.
وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة ماليزيا، "حققنا فوزاً مستحقاً كنا نبحث عنه من خلال تحضيراتنا السابقة وظهر ذلك من خلال النجاعة الكبيرة في استغلال الفرص وتسجيل الأهداف".
وأضاف، "الانتصار العريض على المنتخب الماليزي سيمنحنا الكثير من الثقة قبل المواجهة المقبلة القوية أمام المنتخب الكوري الجنوبي، وسيضمن لنا حالة ذهنية مثالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".
وردًا على الانتقادات التي سبقت البطولة، أوضح عموتة "الانتقادات شيء عاديّ، وخاصة للمدرب، وهو الحلقة الأضعف في الانتقادات، الحمد لله البداية اكتسبنا من خلالها الثقة المطلوبة من اللاعبين والجماهير".
وأكد أن المنتخب دخل المواجهة أمام ماليزيا بالقوة المطلوبة وبحثنا عن الهدف في أسرع وقت ممكن، متمنيًا أن يظهر المنتخب بنفس المستوى أمام كوريا الجنوبية.
ونوه إلى أن المنتخب يفكر كل مباراة على حدة، فمن المهم اكتساب ثلاثة نقاط، والثقة تمنحنا الحافز للمواجهة القادمة أمام كوريا الجنوبية.
وختم: المقابلة أمام كوريا الجنوبية صعبة لكن سننافس معه.. ولما لا.. وقد يكون الجميع يتوقع فوز المنتخب الكوري لكن لدينا إمكانيات إذا بذلنا الجهود بالتركيز المطلوب.

ملاعب

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