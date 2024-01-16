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ناجلسمان يتجاهل ميسي في ذا بيست

1/16/2024 8:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن اختيارات جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المقدمة من الفيفا، والتي توج بها البرغوث، أمس الإثنين.
ووضع ناجلسمان، في المركز الأول، الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، واختار الدولي الألماني إلكاي جوندوجان في المركز الثاني ومن ثم إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
أما جوندوجان قائد ألمانيا، فاختار زميله السابق في السيتي هالاند في المركز الأول، ووضع ميسي في المرتبة الثانية، بينما اختار رودري في المركز الثالث.
وتوج ميسي بجائزة "ذا بيست" للمرة الثالثة في مسيرته، متفوقا على الثنائي هالاند، ومبابي، ليصبح أكثر المتوجين بالجائزة متفوقا على كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.
يذكر أن ميسي، حصد أيضا جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته، خلال أكتوبر/تشرين الماضي.

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