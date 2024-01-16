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نجم لاتسيو ينضم ليوفنتوس مجانا

1/16/2024 8:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب نادي يوفنتوس من التعاقد مع أحد نجوم فريق لاتسيو، لتعزيز صفوفه بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فيليبي أندرسون جناح لاتسيو، لن يجدد عقده مع البيانكوسيلستي الذي ينتهي بختام الموسم الجاري.
وأضافت أن الجناح البرازيلي قرر بالفعل ألا يجدد تعاقده مع لاتسيو بل حدد وجهته الجديدة: يوفنتوس.
ولفتت إلى أن اللاعب توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع السيدة العجوز.
وبينت أن لاتسيو قدم عرضا بقيمة 3 ملايين ونصف كراتب سنوي في الموسم الواحد، إضافة للمكافآت وبعقد حتى عام 2027، إلا أن العرض لا يرضي اللاعب، وبالتالي رحيله بات وشيكا.
وذكرت أن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو، مستعد لبيع أندرسون في الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أنه يطلب 25 مليون يورو.
وأضافت: "هذا مبلغ كبير جدا على أي نادٍ، لذلك سينتقل اللاعب إلى يوفنتوس مجانا".

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