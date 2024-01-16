Tuesday, 16 January 2024 05:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الريال يرفض التفاوض مع مبابي.. ويطالبه بضمانات

1/16/2024 8:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل نادي ريال مدريد سعيه للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، لكن من حقه التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
وذكرت العديد من التقارير بأن ريال مدريد قدم عرضا لمبابي بشأن الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" مجانا، ومنحه مهلة للرد حتى 15 من الشهر الجاري.
لكن مبابي فضل أن يمنح نفسه وقتا أكبر لحسم مستقبله، ولم يلتزم بشرط ريال مدريد.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، نفت عدة مصادر داخل ريال مدريد أن تكون إدارة النادي قد حددت هذه المهلة من الأساس.
وأشارت إلى أن مبابي يعرف بالفعل الشروط الاقتصادية للعقد الذي سيحصل عليه في ريال مدريد، كما أن الميرنجي ليس لديه نية لإجراء مفاوضات حولها.
ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أنه يجب فقط على مبابي أن يتخذ قراره النهائي، وإذا جاء رده بالإيجاب، سيطلب الميرنجي من المهاجم الفرنسي التوقيع على ضمانات مكتوبة لالتزامه بهذا الاتفاق.
وأوضحت أن قادة ريال مدريد أبلغوا مبابي وممثليه بأنهم يرغبون في أن يتم حسم قراره سريعًا.
ويرى مسؤولو ريال مدريد أن مبابي أقرب إلى الرحيل عن باريس، ويتوقعون أن يأتي رده بين فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN16012024000208011052ID1107727072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث