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شكاوى من ارتفاع رسوم المهن في اربد والبلدية ترد

1/16/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

اشتكى تُجار في مدينة إربد من ارتفاع رسوم المهن بعد تقدمهم بطلبات لترخيص محالهم التجارية هذا العام.
وقال أحد التجار لـ "الوكيل الإخباري" إنه تقدم بطلب إلكتروني لترخيص محله التجاري قبل نحو يومين، ولاحظ ارتفاع رسوم الترخيص إلى الضعف مقارنة بالعام السابق.
من جهته ، أوضح الناطق الاعلامي باسم بلدية اربد غيث التل لـ "الوكيل الإخباري" أن رسوم المهن تم حسابها هذا العام بناءً على رأس مال التاجر، وليس بقيمة ثابتة كما كان معمول به سابقاً، وفقًا للنظام الجديد الذي تم اعتماده مطلع العام الحالي في جميع البلديات
وبين أنه بالتنسيق مع الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي، تم إطلاق خدمة ترخيص المهن إلكترونيًا العام الحالي ، مما يتيح للتاجر تجديد رخص المهن ومعرفة الرسوم المستحقة إلكترونياً.

وأشار التل إلى وجود عدة ملاحظات تقنية على النظام الذي تم إطلاقه حديثًا، وأكد أنه يتم العمل حاليًا على معالجتها ، كما دعا المواطنين إلى التقدم لموقع البلدية في حال شعورهم بأن قيم الرسوم تم احتسابها بشكل خاطئ، مؤكدًا أن البلدية تتعاون مع جميع الملاحظات الواردة.


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