شكاوى من ارتفاع رسوم المهن في اربد والبلدية ترد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
اشتكى تُجار في مدينة إربد من ارتفاع رسوم المهن بعد تقدمهم بطلبات لترخيص محالهم التجارية هذا العام.
وقال أحد التجار لـ "الوكيل الإخباري" إنه تقدم بطلب إلكتروني لترخيص محله التجاري قبل نحو يومين، ولاحظ ارتفاع رسوم الترخيص إلى الضعف مقارنة بالعام السابق.
من جهته ، أوضح الناطق الاعلامي باسم بلدية اربد غيث التل لـ "الوكيل الإخباري" أن رسوم المهن تم حسابها هذا العام بناءً على رأس مال التاجر، وليس بقيمة ثابتة كما كان معمول به سابقاً، وفقًا للنظام الجديد الذي تم اعتماده مطلع العام الحالي في جميع البلديات
وبين أنه بالتنسيق مع الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي، تم إطلاق خدمة ترخيص المهن إلكترونيًا العام الحالي ، مما يتيح للتاجر تجديد رخص المهن ومعرفة الرسوم المستحقة إلكترونياً.
وأشار التل إلى وجود عدة ملاحظات تقنية على النظام الذي تم إطلاقه حديثًا، وأكد أنه يتم العمل حاليًا على معالجتها ، كما دعا المواطنين إلى التقدم لموقع البلدية في حال شعورهم بأن قيم الرسوم تم احتسابها بشكل خاطئ، مؤكدًا أن البلدية تتعاون مع جميع الملاحظات الواردة.
MENAFN16012024000208011052ID1107727071
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.