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مانشستر يونايتد يغلق الباب أمام بنزيما

1/16/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد أغلق الباب أمام فكرة التعاقد مع كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الحالية.
أوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي استبعد لاعب ريال مدريد من حساباته، في ظل مساعي الجهاز الفني لحل مشكلة خط الهجوم في الفريق.
وأضافت "اللاعب الفرنسي يرغب في مغادرة اتحاد جدة بعد 6 أشهر فقط من انضمامه إلى صفوفه، وتم ربطه بالانتقال إلى أولد ترافورد".
وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد لم يتواصل مع ممثلي بنزيما بسبب عمره البالغ 36 عاماً، إلى جانب أجره السنوي الذي يبلغ 86 مليون جنيه إسترليني.
وتابعت "انضم بنزيما إلى فريق الاتحاد السعودي منذ ستة أشهر فقط، بعد أن أنهى فترة تألق استمرت 14 عاماً في ريال مدريد، لكن الدولي الفرنسي السابق اختلف مع المدرب مارسيلو غاياردو، بعد أن فشل في حضور المعسكر التدريبي للفريق خلال فترة التوقف الدولي".
واختتمت "بطل الدوري السعودي سافر إلى دبي بقائمة تخلو من بنزيما، حيث أبلغ غاياردو اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات بأنه غير مرحب به للانضمام إلى الفريق، إذ يواجه بنزيما، الذي سجل 12 هدفاً في 20 مباراة مع الاتحاد، الآن مستقبلًا غامضاً، لكن من المفهوم أنه حريص على العودة إلى أوروبا".

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