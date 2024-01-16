مانشستر يونايتد يغلق الباب أمام بنزيما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد أغلق الباب أمام فكرة التعاقد مع كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الحالية.
أوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي استبعد لاعب ريال مدريد من حساباته، في ظل مساعي الجهاز الفني لحل مشكلة خط الهجوم في الفريق.
وأضافت "اللاعب الفرنسي يرغب في مغادرة اتحاد جدة بعد 6 أشهر فقط من انضمامه إلى صفوفه، وتم ربطه بالانتقال إلى أولد ترافورد".
وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد لم يتواصل مع ممثلي بنزيما بسبب عمره البالغ 36 عاماً، إلى جانب أجره السنوي الذي يبلغ 86 مليون جنيه إسترليني.
وتابعت "انضم بنزيما إلى فريق الاتحاد السعودي منذ ستة أشهر فقط، بعد أن أنهى فترة تألق استمرت 14 عاماً في ريال مدريد، لكن الدولي الفرنسي السابق اختلف مع المدرب مارسيلو غاياردو، بعد أن فشل في حضور المعسكر التدريبي للفريق خلال فترة التوقف الدولي".
واختتمت "بطل الدوري السعودي سافر إلى دبي بقائمة تخلو من بنزيما، حيث أبلغ غاياردو اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات بأنه غير مرحب به للانضمام إلى الفريق، إذ يواجه بنزيما، الذي سجل 12 هدفاً في 20 مباراة مع الاتحاد، الآن مستقبلًا غامضاً، لكن من المفهوم أنه حريص على العودة إلى أوروبا".
ملاعب
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