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وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد

1/16/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي المدافع الأرجنتيني السابق خورخي جريفا بطل كوبا أمريكا مع الألبيسيليستي الذي حصد عدة بطولات مع أتلتيكو مدريد الإسباني، عن عمر 88 عاما، حسبما أعلن النادي الذي كان "رمزا" له؛ نيويلز أولد بويز.
وأعلن النادي الأرجنتيني عبر منصات التواصل الاجتماعي: "نأسف بشدة لوفاة خورخي برناردو جريفا".
وتابع: "الأستاذ والرمز الأسطوري لنيويلز، كان لاعبا ومدربا للناشئين وخرج من تحت يديه لاعبين كبار. سيظل إرثك دوما جزءا من تاريخنا، ارقد بسلام".
لعب جريفا 5 مواسم مع الفريق الأرجنتيني قبل أن ينضم إلى الروخيبلانكوس في 1959 حيث لعب 291 مباراة طوال 10 مواسم حصد خلالها 5 ألقاب: الدوري الإسباني 1966، وكأس ملك إسبانيا 1960 و1961 و1965، وكأس الكؤوس الأوروبية في 1962.
وفي 2019 عاد إلى مدريد لتكريمه بملعب واندا متروبوليتانو وسط احتفاء دافئ من الجمهور.
وبعد انتهاء حقبة الأتلتي، انتقل جريفا إلى إسبانيول الذي كان يلعب وقتها في الدرجة الثانية، وتمكن من قيادته للصعود مجددا للدرجة الأولى، قبل أن يعتزل اللعب في 1971.
ومع منتخب الأرجنتين، توج جريفا بكوبا أمريكا 1959 التي أقيمت في بلاده، وفاز بها الألبيسليستي على حساب البرازيل (جيل بيليه) التي كانت قد عادت بكأس العالم من السويد قبلها بعام واحد فقط.




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