وزير الشؤون السياسية: قانون الأحزاب أنهى فكرة حزب الشخص الواحد

MENAFN - Amman Net) أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، أن البيئة التشريعية محفزة لانخراط الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب.وقال الخريشة خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الوزارة، شابات وشبابا من مركز "ابتناء للتدريب والاستشارات"، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب والمراة اهتماماً استثنائياً واضحاً، وجرى ترجمة ذلك بقانوني الانتخاب والأحزاب، متوقعا زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والانتساب للأحزاب، مع الارتفاع الملحوظ بعدد المنتسبين للأحزاب.

وجدد الوزير تأكيده على حرية الأحزاب، وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليها، وأنها أحزاب وطنية ولا ارتباطات خارجية لها بحسب ما نص القانون على ذلك.

وأوضح الوزير أن قانون الأحزاب، أنهى فكرة حزب الشخص الواحد من خلال النص على ديمقراطية الأحزاب، و عدم السماح بتولي الأمانة العامة للحزب لأكثر من دورتين، مشيرا الى أن الشباب أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي، وأتيحت لهم فرص غير مسبوقة للمشاركة السياسية و "علينا الاستثمار في ذلك".

وأكد الخريشة أن التشريعات النافذة تشتمل على ضمانات كافية تبدد مخاوف الشباب من الانتساب للأحزاب، وتحمي حقوقهم في المشاركة السياسية والحزبية، موضحا أن قانون الأحزاب يمنع مساءلة الشباب المنتسبين إلى الأحزاب أو التضييق عليهم، كما يضمن حقهم في المشاركة السياسية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وبين أن القانون يشترط أن لا تقل نسبة الشباب والنساء من مؤسسي الحزب عن 20 بالمئة ما سيعزز من مشاركتهما في الأحزاب بشكل أكبر مما هو عليه الآن، مشيرا إلى زيادة المقاعد المخصصة للنساء، حيث اشترط قانون الانتخاب في تشكيل القائمة الحزبية التي ستنافس على الدائرة العامة، أن تكون هناك امرأة من أول ثلاثة أسماء وثاني ثلاثة أسماء، وأن تتضمن شابا أو شابة بعمر يقل عن 35 عاما ضمن أول خمسة أسماء، ما يعني حتماً نجاح عدد من النساء والشباب على القائمة الحزبية وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

بدوره اكد مدير عام مركز (ابتناء) عامر سالم، أن المركز يعنى بالشباب والشابات خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية.

ودار حوار بين الوزير وأعضاء المركز من الشابات والشباب أجاب فيه الوزير عن تساؤلاتهم.