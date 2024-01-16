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حماية البيئة تحول 285 قضية للنائب العام

1/16/2024 8:11:02 AM
(MENAFN- Amman Net) حولت مديرية حماية البيئة لوادي الأردن ضمن اختصاصها 285 قضية إلى النائب العام، لمخالفتهم القانون الإطاري للنفايات بعد انتهاء مراحلها القانونية.
وقال مدير حماية البيئة في وادي الاردن المهندس محمد الصقور، إن التحويل إلى النائب العام جاء بعد تفعيل قانون الطرح العشوائي للنفايات في الشوارع والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية والمؤسسات العامة.
وأكد الصقور أن هدف حماية البيئة هو المحافظة على نظافة هذه المناطق، خصوصا أنها مقصد لأعداد كبيرة من المتنزهين.
وبين أن حماية البيئة لوادي الأردن نفذت خلال العام الماضي 188 زيارة لمنشآت، وتلقت 28 شكوى بيئية، وأصدرت 52 معاملة ترخيص، وإجراء 114 محاضرة توعوية وتنفيذ حملات ثقافة بيئية عامة، واطلاق مبادرة مناخية تمثلت بزراعة أشجار للتخفيف من التلوث، ومبادرات مدرسية بعنوان "مدرستي خضراء وبيئتي نظيفة".
وكانت وزارة البيئة، أعلنت عن بدء تفعيل أحكام القانون الإطاري لادارة النفايات رقم 6 لسنة 2020 بما يتعلق بالطرح العشوائي للنفايات، والذي جاء تزامنا مع الحملة الوطنية للنظافة العامة لضبط المخالفين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

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