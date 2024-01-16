رسميًّا.. روما يعلن إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه

(MENAFN
- Palestine News Network )
روما/PNN-أعلن نادي روما الإيطالي، إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، بعد تدهور نتائج الفريق الموسم الجاري.
ويحتل روما المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي، كما غادر مسابقة كأس إيطاليا من ربع النهائي.
وقال النادي في بيان "يمكن أن يؤكد نادي روما أن جوزيه مورينيو وفريقه المعاون سيتركان النادي بأثر فوري. سيتم إعلان تحديثات بشأن الجهاز الفني للفريق الأول في وقت لاحق".
وحقق مورينيو مع روما لقب الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي، لكنه خسر لقب الموسم الماضي أمام إشبيلية.
وفشل المدرب البرتغالي في تحقيق النتائج المنتظرة رغم دعم صفوف الفريق بلاعبين مثل روميلو لوكاكو.
وخسر روما مؤخرًا أمام ميلان في الدوري الإيطالي بعد أيام من الخسارة امام لاتسيو في الكأس.
وهاجم مورينيو مؤخرًا لاعبيه في وسائل الإعلام.
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