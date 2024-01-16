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رسميًّا.. روما يعلن إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه

1/16/2024 8:10:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) روما/PNN-أعلن نادي روما الإيطالي، إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، بعد تدهور نتائج الفريق الموسم الجاري.

ويحتل روما المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي، كما غادر مسابقة كأس إيطاليا من ربع النهائي.

وقال النادي في بيان "يمكن أن يؤكد نادي روما أن جوزيه مورينيو وفريقه المعاون سيتركان النادي بأثر فوري. سيتم إعلان تحديثات بشأن الجهاز الفني للفريق الأول في وقت لاحق".

وحقق مورينيو مع روما لقب الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي، لكنه خسر لقب الموسم الماضي أمام إشبيلية.

وفشل المدرب البرتغالي في تحقيق النتائج المنتظرة رغم دعم صفوف الفريق بلاعبين مثل روميلو لوكاكو.

وخسر روما مؤخرًا أمام ميلان في الدوري الإيطالي بعد أيام من الخسارة امام لاتسيو في الكأس.

وهاجم مورينيو مؤخرًا لاعبيه في وسائل الإعلام.

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