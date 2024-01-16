المخرج الفلسطيني عمر رمال:سأواصل توثيق القضية الفلسطينية حتى لا تنسى

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN- انتقد المخرج الفلسطيني عمر رمال، منظمات حقوق الإنسان في فيلمه القصير "75 عاما"، مؤكدا مواصلة توثيق القضية الفلسطينية حتى لا تنساها الأجيال القادمة. وأوضح رمال، أنه يوثق الأحداث في فلسطين بما في ذلك عائلته وأصدقاؤه، وأن فيلمه القصير الذي صدر في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تجاوزت مشاهداته 50 مليونا.
وأضاف رمال، المقيم في الأردن :أركز أثناء قيامي بالعمل على القضايا الإنسانية لأنني أحب التأثير على الناس ولمس عواطفهم وترك أثر يدفعهم إلى التفكير".
ولفت المخرج عمر رمال أن مبادئ حقوق الإنسان لا تطبق بالتساوي على الجميع وخاصة الفلسطينيين، مؤكدا موصلته العمل على توثيق الأحداث الفلسطينية حتى لا تنساها الأجيال القادمة.
وذكر رمال أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك قوانين حقوق الإنسان في فلسطين ولا أحد يحاسبها، مضيفا“الفلسطينيون لا يحصلون على الدعم والمساعدات الكافية من المنظمات والمؤسسات التي تتعامل مع حقوق الإنسان”.
وأوضح أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين مثل الجدار العازل والاستيطان غير القانوني والحرمان من حق التعليم والتهجير القسري. وأضاف :من خلال الفيلم القصير أردت أن أسأل المؤسسات والمنظمات ما إن كانوا على علم أم لا بكل ما يحدث!".
وأكد أنه يعمل على إظهار معاناة الشعب الفلسطيني وأنه لن يبقى صامتا حيال ذلك.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى ، اللحظة 24285 شهيدا و61154 مصابا، وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع معظمهم أطفال ونساء.
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