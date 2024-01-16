المخرج الفلسطيني عمر رمال:سأواصل توثيق القضية الفلسطينية حتى لا تنسى

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN- انتقد المخرج الفلسطيني عمر رمال، منظمات حقوق الإنسان في فيلمه القصير "75 عاما"، مؤكدا مواصلة توثيق القضية الفلسطينية حتى لا تنساها الأجيال القادمة. وأوضح رمال، أنه يوثق الأحداث في فلسطين بما في ذلك عائلته وأصدقاؤه، وأن فيلمه القصير الذي صدر في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تجاوزت مشاهداته 50 مليونا.وأضاف رمال، المقيم في الأردن :أركز أثناء قيامي بالعمل على القضايا الإنسانية لأنني أحب التأثير على الناس ولمس عواطفهم وترك أثر يدفعهم إلى التفكير".



ولفت المخرج عمر رمال أن مبادئ حقوق الإنسان لا تطبق بالتساوي على الجميع وخاصة الفلسطينيين، مؤكدا موصلته العمل على توثيق الأحداث الفلسطينية حتى لا تنساها الأجيال القادمة.

وذكر رمال أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك قوانين حقوق الإنسان في فلسطين ولا أحد يحاسبها، مضيفا“الفلسطينيون لا يحصلون على الدعم والمساعدات الكافية من المنظمات والمؤسسات التي تتعامل مع حقوق الإنسان”.



وأوضح أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين مثل الجدار العازل والاستيطان غير القانوني والحرمان من حق التعليم والتهجير القسري. وأضاف :من خلال الفيلم القصير أردت أن أسأل المؤسسات والمنظمات ما إن كانوا على علم أم لا بكل ما يحدث!".



وأكد أنه يعمل على إظهار معاناة الشعب الفلسطيني وأنه لن يبقى صامتا حيال ذلك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى ، اللحظة 24285 شهيدا و61154 مصابا، وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع معظمهم أطفال ونساء.