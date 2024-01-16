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فنانة تشكيلية تجسد واقع الحرب على أنقاض منزل مدمر جنوبي غزة

1/16/2024 8:10:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-حوّلت فنانة تشكيلية جدار منزل دمّرته قوات الاحتلال، خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى لوحة فنية تروي قصص الموت والدمار.

الفنانة أمل أبو السبح (26 عاماً)، النازحة من معسكر الشاطئ، غربي مدينة غزة، إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، قررت استغلال جدار في منزل دمرته المقاتلات الحربية لتجسيد واقع الحرب على غزة.

وحملت الجدارية التي رسمتها أبو السبح أرقاماً لأعداد الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحافيين الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية وحتى بداية العام الجديد 2024، فضلاً عن أرقام المنازل المدمرة آنذاك.

وتضمنت أعلى الجدارية رقم 2024 في إشارة إلى العام الجديد، مسحت محيطه بصبغة حمراء اللون، قاتمة، ورسمت صاروخاً إسرائيلياً يحلق فوقه. وأسفل منه، رسمت مجموعة من الأطفال يقبعون تحت ركام مبنى مدمر يحاولون رفعه، فيما تعتلي هذا الركام مجموعة أخرى من الأطفال يرفعون علم فلسطين.

وذكرت الفنانة أمل أنها تعمّدت وضع الأرقام على هذه الجدارية للتأكيد أن "الشهداء المدنيين الذين يسقطون في الغارات الإسرائيلية ليسوا أرقاماً، وليسوا عسكريين إنما هم مدنيون آمنون".

وأوضحت أن هذا الدمار الذي "تشهده مدينة رفح بالتحديد تنفي أي مزاعم إسرائيلية بـ"أمان هذه المناطق". واستكملت قائلة: "يدعي المحتل أن هذه المدينة آمنة، فيما يُغدر المدنيون والنازحون فيها، وتُخترق حالة الأمان، من خلال قصف المنازل على رؤوسهم".

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