مأساة فوق الوصف.. مرضى السرطان في غزة بلا علاج

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يعيش مرضى السرطان في قطاع غزة معاناة استثنائية، في ظل انقطاع جلسات العلاج منذ قرابة 100 يوم، مع اشتعال حرب غزة، ولا سيما مع خروج مستشفى الصداقة التركي، ومستشفى الرنتيسي الخاصَّين بمرضى السرطان عن الخدمة تمامًا.

يقول المصور الصحفي يوسف أبو سعيد وهو مريض بالسرطان جرى اكتشافه قبل شهر من الحرب: "تم اكتشاف إصابتي بمرض السرطان، قبل نحو شهر من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبدأت منذ ذلك الوقت، أخضع لجلسات العلاج بالكيماوي بانتظام، وكنت أشعر بالتحسن مع كل جلسة علاج، رغم الألم الذي كنت أتعرَّض له".

وأضاف أبو سعيد في حديث لـ"إرم نيوز"، ومع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 100 يوم لم أحظَ بجلسة علاج واحدة؛ بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير مستشفى الصداقة التركي، وبدأت حالتي الصحية تسوء كثيرًا مع عدم تلقي العلاج اللازم الذي يقضي على كميات كبيرة من الخلايا السرطانية.

وتابع، "رغم إصابتي بالسرطان لم أنقطع عن عملي في مجال الصحافة، وأشعر أن عملي في غياب العلاج الكيماوي هو الدواء الوحيد الذي يبقيني على قيد الحياة حتى الآن".

وأردف: " كل يوم أضع فيه رأسي على الوسادة للنوم لا أعلم ما إن كنت سأموت بسبب الحرب أم المرض، هل هناك أقسى من هذا الإحساس؟".

فيما قال والد الطفل عدي الكيلاني المصاب بمرض السرطان: "كل يوم أرى الموت بعيني طفلي وهو يتألم دون أن أستطيع تقديم المساعدة له، فقد انقطع عن تلقي العلاج في مستشفى الرنتيسي للأطفال بحي النصر منذ تعرض المستشفى للقصف والاقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي قام بطرد جميع الكوادر الطبية منه بالإضافة إلى المرضى".