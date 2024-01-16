واتساب تتيح لمستخدميه إنشاء ملصقاتك دون الحاجة لتطبيق آخر

MENAFN - Palestine News Network ) قدّم تطبيق "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على إنشاء الملصقات الخاصة بهم وتعديلها ومشاركتها، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

وقالت واتساب إنه "لإضافة بعض المرح إلى محادثاتك، أو إضفاء الحيوية على نكتة، يمكنك الآن تحويل صورك الخاصة إلى ملصقات بسرعة وبشكل إبداعي".

وقدم واتساب ميزة الملصقات لأول مرة عام 2018، حيث أطلق في البداية حزم الملصقات الخاصة به قبل إضافة القدرة على تحميل حزم الملصقات التابعة لجهات خارجية.

ومع ذلك، كان على المستخدمين الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث لإنشاء الملصقات الخاصة. والآن يقوم "واتساب" بإزالة هذا الوسيط لمنح المستخدمين القدرة على إنشاء ملصقات مباشرة داخل التطبيق.

ولإنشاء ملصق من صورة، ما عليك إلا فتح تطبيق "واتساب" على جهاز "آيفون" الخاص بك، وفتح المحادثة حيث تريد إرسال الملصق.

ثم افتح صندوق الملصقات الخاصة بك عن طريق تحديد أيقونة الملصق الموجودة على يمين مربع النص، وحدد "إنشاء ملصق"، واختر صورة من معرض الصور الخاص بك.

وفي هذه المرحلة ستتاح لك الفرصة لتخصيص الملصق الخاص بك، مع توفر العديد من أدوات التحرير، بما في ذلك القص والنص والرسم.

وقالت واتساب إنه "بمجرد إرسال الملصق، يتم حفظه تلقائيا في صندوق الملصقات حتى تتمكن من إعادة إرساله وقتما تشاء". وإذا لم تكن مقتنعا بملصقك، يمكنك تعديله قبل إرساله.

ولتحرير ملصق موجود افتح صندوق الملصقات مرة أخرى، واضغط لفترة طويلة على الملصق الذي ترغب في تحريره، ثم حدد "تحرير الملصق" وستتاح لك الفرصة لتعديله قبل إرساله مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن الميزة متاحة بالفعل على واتساب آب ويب، وسيتم طرحها على نظام التشغيل آي أو إس 17+ خلال الأيام القادمة.