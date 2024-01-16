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الملك يعتلي صدارة بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه

1/16/2024 8:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعتلى كاراتيه نادي الشارقة الرياضي، الترتيب العام لبطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه (كاتا فردي)، بعد أن حقق 11 ميدالية منها 5 ميداليات ذهبية وفضيتان و4 برونزيات، في البطولة التي استضافها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.

وشارك في البطولة أكثر من 280 لاعباً، يمثلون 20 نادياً وأكاديمية خاصة وشملت المنافسات فئات الأشبال درجة أولى ودرجة ثانية وفتيات درجة أولى ودرجة ثانية وذكور تحت 21 سنة درجة أولى ودرجة ثانية وآنسات تحت 21 درجة أولى ودرجة ثانية بالإضافة لفئات البراعم.

وخاض أبطال ملوك الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي البطولة بـ 48 لاعباً ولاعبة موزعين على الفئات المختلفة.

وبالنتيجة حافظ كاراتيه نادي الشارقة على صدارة الترتيب العام لبطولة الاتحاد للكاراتيه لفئة الكاتا فردي للسنة الثالثة على التوالي.

وفي إجمالي عدد الميداليات حصد ملوك الكاراتيه على أكبر غلة منها حيث نالوا 41 ميدالية ملونة لكل الفئات المشاركة، حيث نالت فئة البراعم 13 ميدالية ذهبية و8 فضيات و9 برونزيات، فيما نالت فئة الأشبال والفتيات وتحت 21 سنة 5 ميداليات ذهبية ومثلها فضية و4 برونزيات.

وتتواصل البطولة الاسبوع القادم بإقامة بطولة الإمارات المفتوحة (كاتا فردي) لفئات الناشئين والشباب والرجال.

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