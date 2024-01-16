59 مليون مسافر عبر مطار فرانكفورت في العام 2023

حقق عدد المسافرين عبر مطار فرانكفورت الألماني ارتفاعاً ملحوظاً في العام الماضي، لكنه ظل رغم هذا الارتفاع الملحوظ دون مستواه في فترة ما قبل أزمة كورونا، وذلك حسبما أعلنت شركة فرابورت المشغلة للمطار.

وأوضحت الشركة المدرجة على مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة، أن عدد الأشخاص الذين سافروا عبر أكبر محور للنقل الجوي في ألمانيا وصل في العام الماضي إلى قرابة 59.4 مليون شخص بارتفاع بنسبة تزيد على 20% مقارنة بعددهم في عام 2022.

في الوقت نفسه، سجل عدد المسافرين عبر مطار فرانكفورت في 2023 تراجعاً بنسبة تقارب 16% مقارنة بعددهم القياسي في عام 2019 قبل أزمة جائحة كورونا مباشرة.

وكان رئيس شركة فرابورت، شتيفان شولته، يتوقع وصول عدد ركاب المطار إلى قرابة 60 مليون شخص. واستبعد شولته أن يعود عدد الركاب في عام 2024 أيضاً إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا.

ووصل عدد ركاب المطار في ديسمبر الماضي إلى قرابة 4.6 ملايين شخص بتراجع بنسبة 6% فقط مقارنة بنفس الشهر من عام ما قبل الأزمة.

ومع ذلك، تخطط شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، وهي أكبر عميل لمطار فرانكفورت، من جديد لتقليل عروضها من الطيران في العام الحالي مقارنة بما كان عليه الحال في 2019، ويرجع ذلك إلى أسباب منها النقص في عدد العاملين والطائرات.

وفيما يتعلق بأعمال الشحن، وصل حجم البضائع التي نقلتها فرابورت في عام 2023 في مطار فرانكفورت من البضائع والبريد الجوي إلى نحو 1.9 مليون طن بانخفاض بنسبة تقارب 4% مقارنة بعام 2022، وعزت الشركة هذا التراجع إلى التطور الاقتصادي الضعيف الناجم عن الوضع الجيوسياسي على مستوى العالم وكذلك إلى القيود المفروضة في المجال الجوي الأوروبي.

غير أن الأمور شهدت تحسناً مع حلول نهاية العام، فبعد أن تحسنت حركة الشحن في نوفمبر، عادت مرة أخرى للزيادة في ديسمبر بنسبة 7.2% لتصل إلى 171 ألفاً و118 طناً.

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