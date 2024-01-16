(MENAFN
- Qatar Foundation ) يدعوكم مركز قطر للمال لحضور وتغطية منتدى قطر للأسواق المالية 2024 تحت شعار: "الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل".
التاريخ: الثلاثاء 23 يناير 2024
الوقت: 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا
المكان: فندق والدورف أستوريا لوسيل
يتم تنظيم هذا الحدث للسنة الثانية على التوالي من قبل مركز قطر للمال بالتعاون مع بلومبرج إنتيليجنس، الذراع البحثي لبلومبرج العالمية، وسوف يمثل منصة تجمع عدداً من قادة الفكر والخبراء في الصناعة، كما سيقدم مجموعة من العروض التقديمية وجلسات النقاش القيّمة حول الاتجاهات المؤثرة على الأسواق الناشئة وتعزيز البنية التحتية المستدامة والمبادرات في مجال النقل.
يشمل برنامج المنتدى محورين رئيسيين، حيث يتضمن المحور الأول عروضاً تقديمية حول المبادرات الاستراتيجية لدولة قطر في مجال تعزيز البنية التحتية المستدامة، والدور الرئيسي للسياسات في التحول نحو وسائل النقل الكهربائية، بالإضافة الى جلسة نقاشية حول التنمية المستدامة في قطر والتي سيشارك فيها مجموعة من قادة الصناعة.
أما المحور الثاني، فسيسلط الضوء على الاتجاهات المؤثرة في الأسواق الناشئة خلال 2024، بالإضافة إلى عرض شامل لسوق الشرق الأوسط في السياق العالمي، والتوقعات المستقبلية للبنوك الخليجية. وسيتم اختتام المنتدى بجلسة نقاشية حول الأسواق الناشئة الديناميكية، التي ستطرح عدداً من وجهات النظر لخبراء من القطاع المالي حول الدينامكيات المتغيرة والفرص المتوفرة في هذا المجال.
مرفق أدناه جدول أعمال المنتدى.
برنامج المنتدى
وصول الحضور
8:30 AM – 9:00 AM
كلمة ترحيبية
9:00 AM – 9:05 AM
كلمة إفتتاحية
يوسف الجيدة – الرئيس التنفيذي، مركز قطر للمال
9:05 AM– 9:15 AM
عرض تقديمي: "المشهد الجديد للبنية التحتية الشاملة والمؤثرة والمستدامة في ظل رؤية قطر للمستقبل"
سونيا بالديرا، كبير المحللين العالميين في مجال الإنشاءات- بلومبرج إل بي 9:15 AM – 9:30 AM
عرض تقديمي: "السياسات هي المحرك الرئيسي للانتقال إلى السيارات الكهربائية"
مايكل دين، كبير المحللين العالميين في مجال السيارات - بلومبرج إل بي
9:30 AM – 9:40 AM
عرض تقديمي: "توقعات تحول الطاقة"
صالح يلماز، كبير محللي أبحاث الأسهم - بلومبرج إل بي 9:40 AM – 9:50 AM
حلقة نقاش: "التنمية المستدامة في قطر"
تدير النقاش كريمة فناوي – بلومبرج إنتليجنس 9:50 AM – 10:20 AM
إستراحة
10:20 AM – 10:45 AM
عرض تقديمي: "التوقعات العالمية والدخل الثابت والأسواق الناشئة: أهم خمسة اتجاهات تشكل الأسواق الناشئة في عام 2024"
داميان ساسور، كبير استراتيجيي الائتمان في الأسواق الناشئة – بلومبرج إل بي 10:45 AM – 11:00 AM
عرض تقديمي: "الشرق الأوسط في سياق عالمي"
زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة – بلومبرج إل بي
11:00 AM – 11:15 AM
عرض تقديمي: "التوقعات المستقبلية للبنوك الخليجية"
إدموند كريستو، محلل أبحاث أول - بلومبرج إل بي
11:15 AM – 11:30 AM
عرض تقديمي: "آفاق أسواق رأس المال في قطر"
أيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال - مركز قطر للمال 11:30 AM – 11:45 AM
حلقة نقاش: "ديناميكيات السواق الناشئة"
يدير الجلسة سالومي سكيرتلادزه - بلومبرج بي آي
11:45 AM – 12:30 PM
الكلمة الختامية
12:30 PM – 12:40 PM
الغداء
12:40 PM – 13:30 PM
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