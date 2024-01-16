منصة التكنولوجيا المالية زناب تغير هويتها التجارية إلى توتل

(MENAFN
- Matrix PR) كشفت منصة زناب المحلية المتخصصة بتقديم مكافآت على شكل استرداد نقدي، عن هويتها التجارية الجديدة توتل، كجزء من استراتيجية تحول تشمل الهوية البصرية وطبيعة الخدمات التي تقدمها العلامة. ويمثل تغيير الهوية التجارية نقطة تحول مهمة في مسار الشركة والتزامها بتقديم حلول تكنولوجيا مالية تلبي احتياجات المستهلكين والشركاء في المنطقة.
تتضمن الهوية الجديدة تحديثاً للشعار، والذي يمثل الدفع غير المباشر بألوان جذابة. فاللون الأخضر، يمثل النمو والصحة والهدوء؛ واللون الأرجواني، يمثل الإبداع والفخامة والحكمة والصفات التي تسهم في تعزيز الرابط العاطفي مع العلامة. ويسهم تغيير الهوية التجارية من زناب إلى توتل في تحديث فكرة العلامة التجارية وتبسيطها لدى المستهلكين والتي تتمثل في تقديم حلول تجمع الناس وتحسّن من حياتهم.
وفي تعليقه على الهوية التجارية الجديدة، قال أوداي راثود، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتوتل: "تعد هذه الخطوة نقطة تحول مهمة في مسيرتنا التي بدأت مع الإعلان عن منصة زناب في عام 2017، والتي كان دورها يقتصر في ذلك الوقت على مساعدة المستهلكين على تحميل فواتيرهم وكسب مكافآت نقدية عن كل منتج في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول. إلا أن تطور ديناميكيات الأعمال وتفضيلات المستهلك، تحتم علينا نقل العلامة التجارية إلى المستوى التالي. وأصبحت مهمتنا، من خلال تغيير الهوية التجارية إلى توتل، مساعدة المستهلكين في الحصول على قيمة مقابل كل درهم يتم إنفاقه بطريقة مربحة لكل من الشركات والمستهلكين".
حققت توتل خطوات هامة في المنطقة على الرغم من المنافسة الشديدة التي يشهدها هذا القطاع. حيث شهدت منذ عام 2021 حتى الآن نمواً هائلاً، يتجلى في زيادة عدد المعاملات بأكثر من 100 ضعف بفضل زيادة استخدام الاسترداد النقدي. كما حققت الشركة تقدماً ملحوظاً بفضل معدل عودة العملاء الذي يتجاوز 83٪.
تعزيز الولاء وزيادة المبيعات
أصبح قطاع مكافآت الاسترداد النقدي، على مدى السنوات القليلة الماضية، جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية نمو معظم الشركات في دولة الإمارات والمنطقة، حيث يواصل هذا المفهوم مساعدة تجار التجزئة المحليين على زيادة ولاء العملاء وزيادة المبيعات. ووفقاً لشركة الأبحاث ستاتيستا، من المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع الاسترداد النقدي في العالم أكثر من 200 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2024، حيث تمكن تجار التجزئة المشاركين في نظام مكافآت الاسترداد النقدي من زيادة إيراداتهم بمعدل أسرع مرتين ونصف من المنافسين الآخرين.
من جانبها، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في اعتماد الشركات على برامج الولاء بقيادة منصات التجارة الإلكترونية التي تستفيد بشكل متزايد من برامج الولاء لتعزيز عمليات الشراء المتكررة وزيادة الإيرادات. ومن المتوقع أن يرتفع سوق الولاء، الذي يتضمن برامج استرداد النقود والمكافآت، بنسبة تزيد عن 12% سنوياً ليصل إلى 1,423.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بعد أن كان 1,269.7 مليون دولار أمريكي في عام 2022 ليصل إلى 2,214.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وكانت شركة زناب قد أقامت شراكات مع أكثر من 600 شركة، ومن المتوقع أن تنطلق بعد اعتماد الهوية التجارية الجديدة، بقوة في أسواق جديدة، بما في ذلك أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة، في محاولة لتقديم الفائدة عبر قطاعات مختلفة مثل الأطعمة والمشروبات، والجمال والصحة، ومتاجر الزهور، ورعاية الحيوانات الأليفة وغيرها.
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