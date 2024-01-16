الشامسي يجري جولة تفقدية لفرع دائرة التسجيل العقاري بالمنطقة الوسطى

(MENAFN
- Al Madar Communications) دائرة التسجيل العقاري - الشارقة
أجرى سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة جولة تفقدية لفرع الدائرة في المنطقة الوسطى الكائن في التوسعة الجديدة لمبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمدينة الذيد، حيث تجول سعادته في أنحاء المقر الجديد للفرع، واطلع على سير العمل فيه، وناقش مع مدير إدارة الفروع ورؤساء الأقسام والموظفين سبل تطوير العمل بما يضمن نمو وازدهار القطاع العقاري في المنطقة.
ويقدم الفرع جميع خدمات التسجيل العقاري بما فيها التصرفات العقارية كالبيع والتنازل والرهن، وكذلك شهادة الإفادة عن الأملاك، وتمليك العقارات لجميع مدن المنطقة الوسطى دون الحاجة لتكبد عناء الوصول إلى المبنى الرئيسي للدائرة في مدينة الشارقة، وذلك تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، بالوصول لجميع شرائح المجتمع كل في مدينته ومنطقته.
وأشاد المدير العام للدائرة: "بالجهود الكبيرة والحثيثة التي يبذلها كافة موظفي الفرع لخدمة العاملين بالقطاع العقاري في المنطقة" مؤكدا "سعي الدائرة الدائم بجميع أفرعها وموظفيها إلى تطوير الأداء في كل الجوانب الإدارية والفنية، وتوفير الأماكن المناسبة والواسعة لاستقبال العملاء، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، حيث لدينا اليوم 4 أفرع تقدم خدماتها للمتعاملين في مختلف مدن ومناطق الإمارة، إضافة إلى المبنى الرئيسي في مدينة الشارقة".
وأكد الشامسي أن "المكان الجديد للفرع يأتي استجابة لتطور حجم العمل في نشاط التسجيل العقاري في هذه المنطقة الحيوية، وذلك ضمن الخطط المدروسة والمقررة مسبقا كجزء من منهج الإدارة الاستراتيجية الذي نتبعه كمنهج إداري رئيسي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الدائرة، والتي نواصل تنفيذها على أرض الواقع بخطى حثيثة حرصاً من الدائرة على التطوير المستمر في أدائها وخدماتها التي تقدمها لعملائها في كل الجوانب، وبما يسهل ويحفز حركة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة الباسمة".
وتعمل فروع الدائرة المختلفة بما فيها فرع المنطقة الوسطى على تقديم كافة خدماتها في مكان واحد مما يسهل إنجاز المعاملات على الجمهور سواء بالحضور لمقر الفرع أو من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع الدائرة.
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