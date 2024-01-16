مجموعة Ooredoo ترسم معالم المشهد الرقمي في المنطقة مع نقل منصة Rise with SAP بنجاح إلى سحابة مايكروسوفت أزور

(MENAFN
- Wallis Public Relations) 19 ديسمبر 2023
الدوحة، قطر
في خطوة لافتة لإعادة رسم معالم المشهد الرقمي في المنطقة، أعلنت مجموعة Ooredoo عن نقل البنية التحتية السحابية لتخطيط الموارد المؤسسية Rise with SAP من أمستردام إلى مركز بيانات مايكروسوفت في قطر.
ويعد هذا الانتقال خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لمجموعة Ooredoo ودمج حلول تخطيط الموارد المؤسسية لغالبية الشركات العشر التابعة للمجموعة. كما يتيح لها تحقيق تجربة سحابية متميزة وتلبية متطلبات الامتثال وتوطين البيانات محلياً.
وستكون المجموعة أول مشغل اتصالات في المنطقة يتبنى حل Rise with Sap على مايكروسوفت أزور والذي يشتمل على قدرات ذكاء اصطناعي، وستسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في الارتقاء بتجربة العملاء ودعم الشركات بأحدث التقنيات ما يضمن توفير خدمات مبتكرة وكفؤة ومخصصة.
ويساعد تأسيس مركز البيانات هذا في دولة قطر على ترسيخ مكانة الدولة كجهة مصدّرة لكميات كبيرة من البيانات ويجعلها في مصاف أكثر دول العالم تطوراً من الناحية التقنية. كما يسهم هذا الإنجاز في تعزيز النمو الاقتصادي والتطور التقني في دولة قطر.
وقال عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "يشكل هذا الانتقال إنجازاً لافتاً في مسيرة التحول الرقمي لمجموعة Ooredoo ويهيئ الظروف اللازمة لتحقيق مستويات غير مسبوقة من الابتكار والكفاءة. إننا فخورون لكوننا رواداً في هذا الخطوة التحولية التي ستجعل من دولة قطر مركزاً للتطورات التقنية في المنطقة تسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتؤكد هذه الخطوة على موقعنا الريادي في صدارة الفضاء الرقمي وتسلط الضوء على التزامنا بتوفير تجربة عملاء متطورة وحديثة."
وقال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "إن إعلان اليوم لا يتعلق بتحولٍ تكنولوجيٍّ فحسب، بل بإعادة رسم مستقبل الأعمال داخل قطر وخارجها. ومن خلال نقل نظام (RISE with SAP) إلى منصة الحوسبة السحابية مايكروسوفت أزور، نحن نفتح إمكانيات جديدة للابتكار والكفاءة وإشراك العملاء. وتعزّز هذه النقلة الاستراتيجية مكانتنا كشركة رائدة في التحول الرقمي لديها استعداد دائم لتلبية الاحتياجات المتطورة لجميع الشركاء".
ومع تبني Ooredoo لهذه الرحلة التحولية، فإنها في موقع يمكّنها من تقديم مزايا فريدة لعملائها من الأفراد والشركات، ما يسلط الضوء على حقبة جديدة من التميز الرقمي.
ويوفر تبني Ooredoo لحل Rise with SAP على مايكروسوفت أزور للشركات البنية التحتية اللازمة للازدهار والنجاح، ويمكنها من تقديم خدمات اتصالات أكثر سرعة وموثوقية.
وتهدف المجموعة عبر الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة إلى تعزيز الكفاءة والأتمتة وتحسين منظومة عملها.
وسيستفيد الموظفون والموردون من الإجراءات المتكاملة والأنظمة المدمجة ما يساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات واستخدام أدوات تعاون متطورة في إطار ثقافة من الأداء العالي والمتميز.
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