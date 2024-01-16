المركز الميكانيكي للخليج العربي وBMW Motorrad يطرحان أحدث الدراجات النارية ضمن فعاليات معرض إنترسك 2024

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16يناير 2024 – أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري والموزذع المعتمد لسيارات مجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن مشاركته في الدورة الخامسة والعشرين من معرض إنترسك 2024، حيث سيعرض أحدث جيل من مركبات الحماية من BMW خلال الفعالية المرتقبة. وسيتمّ إلقاء الضوء على مجموعة من دراجات BMW Motorradالتي تعكس التزام الشركة بالابتكار والتميز في مجال الأمن.
يشكّل إنترسك 2024 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حدثاً مهماً باعتباره المعرض التجاري الرائد عالمياً لقطاعات الإطفاء والسلامة والأمن. ويشارك في الحدث أكثر من ألف عارض موزّعين على 12 قاعة ويتضمن 8 مواقع للمحتوى، وسيتخلله كشف عن أحدث الابتكارات التي توصّل إليها رواد القطاع.
يقام المؤتمر من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يمكن للزوار الاطلاع على أحدث الحلول التي تساهم في تشكيل مستقبل الأمن وكذلك التواصل مع الخبراء والمسؤولين الحكوميين والشركات.
تتضمن مجموعة الدراجات التي سيعرضها المركز الميكانيكي للخليج العربي خلال الفعالية F 900 GS-P، وR 1250 RT-P، وR 18 B Concept، إضافة إلى الدراجة الكهربائية BMW CE 04-P من BMW Motorrad. وتتميز هذه الطرازات بقدراتها الفريدة في مجال الأمن والحماية، حيث تلبي مواصفاتها ومزاياها مختلف احتياجات العملاء على الطرق.
وقال توماس باسدلو، رئيس BMW Motorrad في مجموعة BMW الشرق الأوسط: "نفخر في BMW Motorrad بالدور الذي نضطلع به في تعزيز السلامة والابتكار من خلال الدراجات النارية التي نقدمها. فقد تم تصميم طرازاتنا الحديثة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وهي توفر مزايا تعزز الأداء بحيث تلبي مختلف احتياجات العملاء على الطرق. فكل دراجة نطرحها تتميز بأعلى معايير السلامة والابتكار سواء أكانت دراجة F 900 GS-P القوية والمتينة، أو R 1250 RT-P ذات الإمكانات الشاملة، أو دراجة R 18 B Concept التي تتمتع بقدرات استثنائية أو دراجة BMW CE 04-P الكهربائية المناسبة للتنقل في المدن. ونتطلع لعرض دراجات BMW Motorrad المتطورة هذه أمام المشاركين في إنترسك 2024 والتي تشكّل خياراً ممتازاً لحلول التنقل الآمن."
من جهته، قال محمد لطيفي، مدير علامة BMW Motorrad التجارية في المركز الميكانيكي للخليج العربي: "تؤكّد مشاركة المركز الميكانيكي للخليج العربي وBMW Motorrad في إنترسك 2024 التزامنا بطرح حلول تنقّل آمن عالية المستوى على الطرق، وتعكس طرازات BMW Motorrad التي سنعرضها التكامل المتقن بين القوة والأداء والتطور التكنولوجي."
تتميز دراجة F 900 GS-P التي تخطف الأضواء أينما حلّت بقدرتها على التعامل مع كافة أنواع التضاريس والطرق المعبّدة والوعرة. فمحركها المزدوج الموازي يضمن متعة قيادة قصوى على كافة الأسطح. لك، وتعدّ هذه الدراجة طرازاً لافتاً لناحية الوزن والتصميم من خلال خزانها البلاستيكي الخفيف الذي يزن أقلّ من الخزان الفولاذي بنسبة 62% ويتّسع 14.5 لترات، وهي كمية كافية من الوقود لتلبية كافة المتطلبات.
وتبرز دراجة BMW R 1250 RT-P الديناميكية والمريحة كوسيلة تنقّل شاملة ومتعددة الاستخدامات، حيث تتفوق في العمليات التي تنفذها الشرطة على الطرق السريعة وفي شوارع المدن. فهي مزودة بمحرك BMW ShiftCam القوي الذي يوفر أعلى مستويات الكفاءة والأداء. وقد تم تصميمها لتوفير الراحة للركاب وضمان سلامتهم وكذلك القدرة على التحكم بها، حيث تتضمن خيارات معدات متعددة لمختلف الاحتياجات.
ويوفر محرّك الدراجة المسطّح رباعي الأشواط المكوّن من اسطوانتين والمبرد بالهواء/السائل والمجهز أيضاً بنظام التحكم المتغير في عمود الكامات BMW ShiftCam قوة 100 كيلوواط (136 حصاناً) عند 7750 دورة في الدقيقة، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم في الساعة بحسب المعدات.
أما دراجة BMW R 18 B Concept فتعكس القوة المطلقة وتراث BMW Motorrad الغني. فهي تمتاز بتصميم نموذجي يحمل في طيّاته الطابع الفريد الذي تنفرد به فئةR 18 . فقد زوّدت بمحرك مسطّح قوي سعة 1802 سنتم مكعب وتوفر تجربة قيادة فريدة من خلال مقعدها الممتد ومصابيحها الخلفية المدمجة وخزانها الذي تبلغ سعته 24 لتراً.
ويوفر المحرك المسطّح ثنائي الأسطوانات رباعي الأشواط عزم دوران يزيد عن 150 نيوتن متر عند ألفين إلى 4 آلاف دورة في الدقيقة ويولّد 67 كيلوواط (91 حصاناً) عند 4750 دورة في الدقيقة.
وتضاف إلى المجموعة دراجة BMW CE 04-P الكهربائية التي ترتقي بمعايير التنقل في المناطق الحضرية، وتوفر قوة رياضية تبلغ 31 كيلوواط (42 حصاناً) وتسارعاً ملفتاً وقدرة على اجتياز مسافات كبيرة. كما يعزز مركز ثقلها المنخفض قدرات التحكم بها، مما يجعلها الخيار المناسب للمدن، وقد تمّ تزويدها كذلك ببطارية عالية الفلطية تتيح لها اجتياز مسافة 130 كيلومتراً وتوفر بالتالي طاقة كافية لكامل اليوم.
وتشمل بطارية نظام الدفع وحدة بطارية مثبتة بشكل دائم إضافة إلى 40 خلية بطارية ليثيوم أيون، وتوفر قدرة شحن تبلغ 6.9 كيلوواط مع شاحن سريع اختياري.
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