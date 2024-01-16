50 محامياً بجنوب إفريقيا يعتزمون مقاضاة واشنطن ولندن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن 50 محامياً من جمهورية جنوب إفريقيا اعتزامهم مقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، على خلفية "تواطئهما بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين".

ويقود المحامي ويكوس فان رينسبورغ، التحرك القضائي بهدف محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة وبريطانيا.

وبدأ رينسبورغ الذي بعث برسائل إلى دول مختلفة والمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية للمطالبة بمحاكمة المجرمين الإسرائيليين وأنصارهم، التحضير لمقاضاة حكومتَي الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من زملائه الحقوقيين.

ودعا رينسبورغ في تصريحات صحفية الاثنين، إلى "تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها".

وقال: "قرر عديد من المحامين الانضمام إلى مبادرتنا، وهم مسلمون، لكنني لست كذلك. إنهم يشعرون بالمسؤولية، يريدون المساهمة بهذه القضية".

واستنكر رينسبورغ أنه "لا أحد يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية جرائمها التي ارتكبتها ولا أحد يهتمّ بذلك، وما حدث في (الغزو الأمريكي عام 2003) العراق مثال على ذلك" .

وتَعجَّب من أن الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال ومزيد من الموارد لارتكاب الجريمة، وأنه "لا أحد يقول لها كفى".

كانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي الخميس والجمعة، جلستَي استماع علنيتين لنظر دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولليوم 101 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 شهيداً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.