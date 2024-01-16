اردنيان في صدارة هدافي كأس آسيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - بات لاعبان اردنيان في صدارة هدافي النسخة الـ18 من كأس آسيا التي انطلقت في قطر يوم الجمعة الماضي وتستمر منافسات البطولة حتى السبت 10 فبراير 2024.

ومع قوة المنافسة بين المنتخبات في كأس آسيا، تشهد البطولة صراعا جانبيا لكنه لا يقل شراسة، حيث يتسابق نجوم المنتخبات على لقب الهداف.

ففي النسخة الماضية التي أقيمت بالإمارات عام 2019 وفاز بلقبها منتخب قطر، كان المعز علي هدافا برقم استثنائي، حيث سجل 9 أهداف دفعة واحدة، ليدخل قائمة الهدافين التاريخيين التي يتصدرها الأسطورة الإيرانية علي دائي، بـ14 هدفا.

ويشارك في النسخة الحالية أيضا هدافون متميزون، مثل الإماراتي علي مبخوت الذي يملك 9 أهداف في تاريخ البطولة، والسعوديان فهد المولد وسالم الدوسري والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.





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ترتيب هدافي كأس آسيا 2023:

محمود مرضي الأردن 2

موسى التعمري الأردن 2

أكرم عفيف قطر 2

تاكومي مينامينو اليابان 2

كانغ إن ليكوريا الجنوبية 2

المعز علي قطر1

سلطان عادل الإمارات 1

إن بيوم هوانغ كوريا الجنوبية 1

مهند علي العراق 1

زايد سلطان الإمارات1

جوردان بوس أستراليا 1

كريم انصاري فرد إيران 1

أسامة رشيد العراق 1

سردار آزمون إيران 1

تشان سيو كوان هونج كونغ 1

كايتو ناكامورا اليابان 1

مهدي قائدي إيران 1

أيمن حسين العراق 1



نجوين دينه باك فيتنام 1

تامر صيام فلسطين 1

فام توان هاي فيتنام 1

جاكسون إيرفين أستراليا 1

أياسي يويدا اليابان 1

شجاع خليل زاده إيران 1



