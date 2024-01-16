الصفدي: موقف ليس بغريب على أحفاد مانديلا

MENAFN - Khaberni) خبرني - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء سفيرة جنوب إفريقيا تسيلاني موكوينا، معبراً عن تقدير ودعم مجلس النواب للدعوى التي رفعتها بلادها ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948.

وقال الصفدي: إن هذا الموقف ليس بغريب على أحفاد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والذين قدموا موقفاً يسجل في صفحات التاريخ، حيث الانتصار لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة بوجه آلة الحرب والدمار والمجازر الصهيونية.

وأكد الصفدي والسفيرة موكوينا أن الأردن وجنوب إفريقيا يعتبران القضية الفلسطينية قضيتهم، وأن مواقف كلا البلدين متطابقة في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وتتوقف المجازر التي تستهدف المدنيين وتحول دون وصول المساعدات العاجلة لهم، في عملية ترتقي للإبادة الجماعية.

وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى العون والسند للأشقاء الفلسطينيين، ولن يرضى الأردن بأي محاولات وأوهام لتهجير الغزيين، ومحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشيراً إلى جهود الدولة الأردنية بكافة أجهزتها في تقديم المساعدات العاجلة للأشقاء، فقد كان ولي العهد وسمو الاميرة سلمى يشاركون في عمليات إنزال جوي مع صقور سلاح الجو الملكي، مثلما كانت الإمدادات تتوالى للمستشفيات الميدانية في واجب الضمير تجاه الشقيق.

وقال الصفدي إن جلالة الملك عبد الله الثاني يطالب بشكل مستمر بوقف الحرب وبضرورة الحل السلمي الذي يقوم على أساس حل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى أن حرب المجازر التي تمارس على قطاع غزة تسببت بإبادة جماعية لسكان القطاع، وأسفرت عن دمار حقيقي في البنية التحتية الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين والتضييق عليهم.

وأكد الصفدي أن العالم اليوم يعاني من الإنكار للحق الفلسطيني وعدم الالتفات لجهود السلام، الأمر الذي سينعكس سلبا على العالم بأسره، مؤكداً ان استمرار الحرب سيشعل المنطقة برمتها.

من جهتها قالت سفيرة جنوب إفريقيا: لقد تابعنا باهتمام خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني التي حملت على الدوام مضامين الدعم للشعب الفلسطيني والتحشيد لوقف الحرب على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، فنحن نرى معكم أن الحرب ليست على غزة وحدها إنما على الفلسطينيين أجمع.

وتابعت السفيرة بالقول: لقد تابعنا المساعدات التي يقدمها الأردن وعلى رأسها المستشفى الميداني في غزة، ونحن نقوم معكم بذات الدور في الدفاع عن الفلسطينيين، فأحفاد مانديلا لا يرضون البقاء متفرجين على إبادة الشعب الفلسطيني، ولذلك قررنا أن نحرك دعوة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ووضعت السفيرة رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم وعدد من رؤساء اللجان النيابية بحيثيات الدعوة المقدمة، مشيرة إلى أن الدعوة استندت في بعض أوراقها على مضامين وخطابات المسؤولين الأردنيين.

وختمت السفيرة بالقول: أتقدم بالشكر لمجلس النواب على هذا اللقاء، وأعبر عن التقدير البالغ للأردن الذي طالما كان ثابت الموقف في دعم القضية الفلسطينية، وموقفنا معكم مشترك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، لافتة أن واحدة من أهداف الدعوة أمام محكمة العدل الدولية وقف استهداف الشباب والأطفال والنساء فما يجري بحقهم هو تطهير عرقي.

وحضر اللقاء: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعدي رئيس مجلس النواب د.فايزة عضيبات، وميادة شريم، ورئيس اللجنة القانونية د.غازي الذنيبات، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان عبد الله أبو زيد، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام د.اسماعيل المشاقبة، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية مع جنوب إفريقيا د.أحمد عشا.

وعبر النواب خلال اللقاء عن تقديرهم الكبير لموقف جنوب إفريقيا الذي عبر عن صوت الضمير والحق والقيم التي تؤمن بها جنوب إفريقيا، وهي الدولة التي نالت طويلاً من أجل نيل الحرية وتعزيز قيم حقوق الإنسان التي استلهمت أنبل معانيها من الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.