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ليفاندوفسكي يوجه صفعة قوية لتشافي

1/16/2024 7:23:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، لطمة قوية لمدربه تشافي هيرنانديز.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترشيحات قادة المنتخبات لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023.

وتوج بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة الأفضل في عام 2023، خلال حفل الفيفا، أمس الاثنين، بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشر "فيفا" الأصوات عقب الإعلان عن المدرب الفائز، واتضح أن ليفاندوفسكي اختار مدربه السابق في بايرن ميونخ بيب غوارديولا.

وجاءت تصويت ليفاندوفسكي بالترتيب لصالح غوارديولا ثم تشافي والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان.

ويخوض ليفاندوفسكي موسمه الثاني في برشلونة تحت قيادة تشافي، وتوجا معاً الموسم الماضي بلقبي السوبر الإسباني والليغا.

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